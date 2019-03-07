Kirli planları deşifre oldu

Güvenılır kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgüt yöneticilerine kullanacakları argümanları bildirdiği ve bu konuda talimat verdiği öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişimi ardından tutuklanan FETÖ'cülerin cezaevinde kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde bu seçimde nasıl bir yol izleyerek propaganda yapmaya çalıştıkları deşifre edildi. Gülen'in örgüt yöneticilerinden Türkiye'de hükümet aleyhtarı kamuoyu oluşturulmasını, bunun yapılacak toplantılar ardından tabana kadar ulaştırılarak yayılmasını istediği öğrenildi.



PENSİLVANYA'DAN

FETÖ elebaşı mensuplarına, IMF'nin Türkiye'ye destek vermeyeceği, Türkiye'nin İran'dan soğan ithal etmeye başladığı, Haşhaşi diye gösterenlerin kenevir ektirmek için çalışma başlattığı, Karne ile sebze ve kuru bakliyat satışı yaptığı, Kendilerinin dışında herkesin bir gün terörist diye anılacağı, AK Parti'nin güçlü olduğu illerde adaylar hakkında propaganda faaliyetinin hız verilmesi, Ajitasyon çalışmalarını ön plana çıkartılması gerektiği gibi konular üzerinde durmaları talimatını verdiği belirlendi. Örgütün zayıf olduğu illere ise İstanbul ve Ankara'dan takviye yapılarak sahada çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği, hükümetin hassas noktaları, seçim çalışmalarındaki vaatler üzerinden kara propaganda faaliyetlerinin yürütülmesi üzerinde çalışılması talimatının da verdiği öğrenildi.



O HABER DE YALAN ÇIKTI

"Eşi FETÖ'den aranan 1'i engelli 4 çocuk annesi Ayşe Arslanoğlu isimli kadının, içinde polis ve siyasilerin olduğu kişilerce taciz edilmesi sonrasında intihar ettiği" yönündeki haber yalan çıktı. Batman Valiliği, olayla ilgili açıklama yaparak, kentte bu adla bir kadının olmadığını, böyle bir intihar olayının da yaşanmadığını duyurup, vatandaşlardan benzer haberlere itibar etmemesi istendi.





Sema DALGIÇ ÖZEL İSTİHBARAT - Necdet ÇAKIR/SABAH

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