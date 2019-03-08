MHP'den dikkat çeken paylaşım! Fıtrat değişir sanma...

MHP sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı fotoğrafın altına şu not düşüldü: Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır... İşte o paylaşım..

BUGÜN NELER OLDU