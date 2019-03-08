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'den dikkat çeken paylaşım! Fıtrat değişir sanma...

hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. MHP Lideri 'nin fotoğrafının yer aldığı fotoğrafın altına şu not düşüldü: Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır... İşte o paylaşım..

Giriş Tarihi: 8.3.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 22:16
MHP'den dikkat çeken paylaşım! Fıtrat değişir sanma...
MHP sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı fotoğrafın altına şu not düşüldü: Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır... İşte o paylaşım..

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MHP'den dikkat çeken paylaşım! Fıtrat değişir sanma...
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