Picasso’nun “Çıplak katil” tablosu ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi. Irak Ulusal Müzesinden çalındıktan sonra Diyarbakır'a getirilen Picasso'nun "Çıplak Katil" adlı tablosunun kaçakçılar tarafından Yenişehir semtinde satılmak istendiği bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma timleri, tabloya Pazar arayan 5 kişi ile irtibata geçti.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararından sonra kaçakçıların bulunduğu ikamete operasyon düzenlendi. Tablo ile birlikte suçüstü yakalanan 5 zanlı sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Tablo üzerinde yapılan ilk incelemede tablonun Papirüs kağının üzerine çıplak kadın ve erkek figürlerinin resmedildiği, tablonun arkasında ise İngilizce, "Çıplak katil. Bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur" yazılı yer aldı. 78x51 ebatındaki tablonun arka kısmında bazı mühürlerin bulunduğu ve Irak ulusal müzesine ait damga ve mühürlerin de yer alması dikkat çekti.





Tablo muhafaza altına alınırken, olayla ilgili kaçakçılık yaptıkları belirlenen 5 zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.



