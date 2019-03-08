- Polisten dolandırıcıları şok eden cevap: "Buyurun cenaze namazına"



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de yaşlı bir vatandaşı dolandırarak 650 bin TL'sini almaya gelen 3 kişi, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Yaşlı vatandaştan ziynet dolu poşeti almak için gelen şahıslar karşılarında polisi görünce, "Cenazemiz var, ona geldik" diyerek kurtulmak istese de polisten aldıkları, "Buyurun cenaze namazına" cümlesiyle şok oldular.

Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı yöntemi ile ağına düşürdükleri yaşlı bir vatandaşı dolandırmaya kalkan 3 kişi, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı. Polisler, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşı dolandırmaya çalışan örgüt üyelerinin mağdurun 650 bin TL değerinde ziynet eşyalarını banka kasasından aldırdıklarını ve belli bir adrese bıraktıracaklarını tespit etti. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Dedektifleri operasyon için harekete geçerek şahısların il merkezine geldiği aracı belirledi. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, yaşlı vatandaşın ziynet dolu poşeti bırakacağı esnada harekete geçti. Yaşlı şahıstan ziynet dolu poşeti alırken polisi karşısında gören dolandırıcılar, "Cenazemiz var" diyerek ekipleri kandırmaya çalıştı. Polis ise "Buyurun cenaze namazına" cevabıyla yakaladıkları şahısları Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Burada sorgusu yapılan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir L Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU