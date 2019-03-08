Teröristlerin desteklediği HDP ile olmuyor

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Mardin'de 3 dilde hazırlanan afişlerle karşılandı. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan şunları söyledi:Biz ülkemizi sevgi ve muhabbetle büyütmeye çalıştıkça birileri bölücülük fitnesini aramıza sokmaya çalışıyor. 1984'ten beri bölücü örgütün yaptıkları ortada. Doğmamış bebekleri katlederek nice evlere ateş düşürmüştür. Asker, polis ve korucularımızın karşısında tutunamayanlar masum vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmadı. Bunların Kürt kardeşlerimizin hak ve hukukunu savunmak gibi derdi olmamıştır.Bir yalan uydurdular, güya ben HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan etmişim. Artık baktılar ki tutmuyorbu yalana başvurdular. Aynısını Meral Hanım da yapıyor. Denizli'de utanmadan, sıkılmadan Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Sen ne terbiyeden muafsın be. "Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceksiniz, Batı'da da AK Parti ve MHP'yi yok edeceksiniz" diyor. Bu ülkede Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu bölücülüktür. "Arkamızda YPG, PYD ve PKK var" diyor. Bu terörist değil mi?Cudi, Gabar, Tendürek'te bunları inlerine gömdük. Kürdü, Arabı, Lazıyla, Çerkeziyle sizler benim kardeşimsiniz ve ayrım yapmaksızın yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyorum. Asparagas haber ve yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar. 31 Mart bunların sonu olacak. Milletim bunları sandığa gömecek.Teröristlerin desteklemiş olduğu HDP ile olmuyor. Bunlar burada belediye başkanlığı yapmadı. Kayyuma devrettikten sonra Mardin'in çehresi ne kadar değişti görüyorsunuz. Terör örgütünün desteklediği belediyeler çukur kazdılar, iş makinaları ile kanal kazdılar. Vatandaşıma hayatı zehir edip, yaşam hakkını elinden aldılar. Çukur ve hendek eylemlerinde yıkılan 240 kilometrelik cadde ve sokağı tekrardan ayağa kaldırdık. Terör ortadan kalkınca turist gelmeye başladı. Turist geldikçe buradaki vatandaşımızın geliri artacak. Huzur ortamı sürdükçe Mardin'in otel, konak ve sokakları turistlerle dolmaya devam edecektir. Bacasız sanayi turizm için elimizden geleni yapıyoruz yeter ki bu teröre fırsat vermeyin.BaşkanErdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu. Akşener partisinin Denizli mitinginde Erdoğan'a yönelik olarak diğer parti seçmenine terörist dediğini söylemişti. Aydın dilekçede Erdoğan'ın vurguladığı hususun, Millet İttifakı'nın başta PKK ve FETÖ olmak üzere diğer terör örgütleriyle olan ilişkisi olduğunu kaydetti.Göç veren bir ilden göç alan, terör olayları ile anılan bir şehirden milyonlarca turist çeken şehir olmamızı kendisine borçluyuz. Kepenk kapatan, çukur kazan, çocuklara taş attıran bir parti hangi yüzle karşımıza çıkıp oy istiyor?Erdoğan Avrupa ülkelerini geride bırakan devasa projelerle ülkemizi şaha kaldırdı. İnsani yardımda dünyada birinci duruma geldik.Erdoğan ve AK Parti sadece Mardin ve bölgemiz için değil ülkemizin ve Ortadoğu coğrafyamızdaki güvenliğimizin teminatıdır.Mitinge gelen bu halk 31 Mart'taki zaferin en güzel göstergesidir.