Askerlik 6 aya düşüyor

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda yeni askerlik sistemini anlattı. Akar, "Burada birinci iş öncelikle risk, tehdit ve tehlikelere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin, caydırıcı ve saygınlığına halel getirmeyecek şekilde fakat diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir optimizasyona çalıştık" diye konuştu.Akar şunları kaydetti: "Her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak; bir bedelli askerliğe ayrılacaklar, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubaylık. Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek astsubaylık konuldu. Daha sonra da yedek subaylık ve diğer beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak." Yeni sistemi örneklerle anlatan Akar, "Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber, başlangıçta bu müracaat edenlerle çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar. Eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek" dedi.Akar şöyle devam etti: "Bir ay temel eğitimi müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak, toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten Sonra bu erlere 'Kalmak ister misiniz' diye soracağız. Bu sürede hem 1 ayda, hem 5 ayda sadece harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları, uygun oldukları, gerekli sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık sözleşme yapacak, bu maaşlı olacak. Bu süre bittikten sonra da başarılı olduğu takdirde o sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek" dedi. ANKARAYENI askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre bugün itibariyle bedelli ve ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Dövizli askerlik tutarı ise bedelli askerlik ücretine göre hesaplanacak. Yeni askerlik sisteminin detayları, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Sitede yer alan şemaya göre yeni askerlik sistemi, 'bedelli askerlik', 'yükümlü er ve erbaş, yedek astsubaylık, yedek subaylık' ve 'dövizli askerlik' olarak üç başlık altında toplanıyor.AKAR, meslek yüksekokulu mezunlarının yedek astsubay olabileceğini belirterek, "Şimdi 'Sen mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğe devam edin' diyoruz ve yedek astsubay olarak kendilerini istihdam ediyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Bu eğitim süresince harçlık alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay süreyle maaş alacak. 12 ay sonunda terhis olabilecek veya astsubaylığa geçebilecek" dedi.LISANS ve lisansüstü eğitim görenlerin ise yedek subay olacaklarını dile getiren Akar, bunların da 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklarını, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklarını ve daha sonra terhis olacaklarını bildirdi. Akar, bu kişilerin de subaylığa geçebileceklerine değinerek, "Diğer bir özellik, lisans ve lisansüstü yedek subaylığa müracaat ettiler ama kadrolar doldu. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksekokulu bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler" dedi.ÇALIŞMANIN Cumhurbaşkanlığına sunulacağını belirten Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ilk ön talimatlarını aldık ama bir kez daha orada irdelenecek ondan sonra kanunlaşacak. Önümüzdeki nisan ayında bunlar gerçekleşecek. O sırada bunlar değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.