Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Askerlik süresi kısaldı mı?

Uzun süredir kamuoyunun beklentisinde olan yeni askerlik sistemi hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda 'yeni askerlik sistemi nasıl olacak?' sorusuna cevap vererek tek tip olarak da anılan sürecin detaylarını şema paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar gündemi hareketlendirmiş ve 'Yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek?' sorusu cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkmıştı.

Canlı yayında yeni sistemi açıklayan Bakan Akar, bedelli askerlik sürecinden yedek astsubay ve asteğmenler meselesine de değindi. Bakan Akar'ın açıklamaların akabinde 'bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusunun cevabı bir hayli sorgulanmaya başlandı. Gösterilen şemaya 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

YENİ ASKERLİK SÜRESİ KISALDI MI? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Konuya dair yapılan son dakika açıklamaları ve gelişmeleri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.