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ne zaman yürürlüğe girecek? ücreti ne kadar olacak? Askerlik süresi kısaldı mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hakkında merak edilen bütün detayları açıkladı. Toplum nezdinde geniş karşılığı olduğu düşünülen ve özellikle vatani hizmetini henüz tamamlamamış yurttaşların yakından takip ettiği yeni askerlik sistemine yönelik olarak konuşan Bakan Akar, yapılması planlanan değişikliklere değindi. Kamuoyunda tek tip olarak da adlandırılan yeni sisteme ilişkin detayları elinde şema ile son dakika olarak aktaran Akar, ve yedek astsubay ile subaylık başlıklarına da değindi. Yapılan açıklamaların hemen akabinde ise 'bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusu arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki, yeni ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, MSB'nin açıkladığı şema aracılığıyla bugün itibari ile bedelli ücreti ve diğer detaylar...

Giriş Tarihi: 9.3.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 11:56
Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Askerlik süresi kısaldı mı?

Uzun süredir kamuoyunun beklentisinde olan hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda 'yeni nasıl olacak?' sorusuna cevap vererek tek tip olarak da anılan sürecin detaylarını şema paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar gündemi hareketlendirmiş ve 'Yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek?' sorusu cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkmıştı.

Canlı yayında yeni sistemi açıklayan Bakan Akar, sürecinden yedek astsubay ve asteğmenler meselesine de değindi. Bakan Akar'ın açıklamaların akabinde 'bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusunun cevabı bir hayli sorgulanmaya başlandı. Gösterilen şemaya 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

YENİ ASKERLİK SÜRESİ KISALDI MI? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Konuya dair yapılan son dakika açıklamaları ve gelişmeleri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.

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Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Askerlik süresi kısaldı mı?
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