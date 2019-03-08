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Bedelli Askerlik ücreti nasıl hesaplanacak? 6 ay da bir güncellenecek

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik yapacak olanların ödeyeceği ücretin hesaplanmasını şema üzerinden gösterdi. Şemada yer alan bilgiler ışığında, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek. Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücretartacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira) Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek. 2019 yılı için aylık memur maaş katsayısı 0,130597 olarak belirlenmişti.

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Bedelli Askerlik ücreti nasıl hesaplanacak? 6 ay da bir güncellenecek
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