Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 19.11.2025 | 13:15 AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "İktidar ve ittifak olarak ülkeye, millete hizmet, sorunları çözmek için koştururken ana muhalefet ikballerinin, şahsi hesaplarının peşinde koşuyor. Düne kadar yargıyı yedek kuvvet gibi kullananlar bugün İstanbul'a karabasan gibi çöken suç şebekesinin hukuki akıbetini siyasi kumpas olarak yaftalıyor. Bu davanın bir numaralı sanığı sizin belediye başkanınız veya başkanlarınız. İhbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız. Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

