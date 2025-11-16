Video Haber Çanakkale'de Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı gerçekleştirildi | Video
16.11.2025 | 11:27

Çanakkale'deki 18'inci Mekanize Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, 'Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Gelibolu ilçesinde bulunan 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 'Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı' gerçekleştirildi. Çanakkale'de gerçekleştirilen 'Yıldırım-2017 Seferberlik Tatbikatı'nda; seferberlik sisteminin denenmesi, tatbikata katılacak yedek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi, yedek personelin seferde kullanacağı silah, teçhizat, araç ve malzemeye intibakları, yedek personelle ilgili tebliğ ve celp işlemlerinde askeri ve mülki makamlar arasında koordinasyonun ve yükümlülerle iletişimin tesis edilmesi, seferberlik ile savaş halinde bakanlıklar, kamu kurum, kuruluşlarıyla silahlı kuvvetler arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin denenmesi amaçlandı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem programda yaptığı konuşmada "Ülke kaynaklarının seferberlik ve savaş halinde süratle kullanılmaya hazır hale getirilmesi, ancak barış zamanında iyi bir şekilde yapılan seferberlik hazırlıkları ile mümkündür. Seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi maksadıyla icra edilen 'Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları' kapsamında 12 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3-14 Kasım 2025 tarihleri arasında 'Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda icra edilmektedir. Günümüz, uluslararası güvenlik ortamı göz önüne alındığında, birliklerin harbi hazırlık seviyesini geliştirmek maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışabilme yetenekleri önem arz etmektedir. Bu düşünceyle planlanan 'Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı kapsamında, seferberlik sisteminin tüm fonksiyonlarıyla denenmesi, seferberlik ve savaş halinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlar arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin icra edilmesi, ayrıca tatbikata katılacak yedek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi faaliyetleri icra edilmektedir" dedi.

Konuşmanın ardından seferberlik durumunda göreve alınacak yedek personellerinin gerekli işlemleri sırayla hazırlanan çadırlarda hazırlanırken Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve beraberindekiler ziyaret etti. Ardından yerli ve millî imkânlarla üretilen silah sergisini ve tatbikat alanındaki birlikler ziyaret edildi. Burada tatbikata katılan birlikler atış, taarruz ve tahliye faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Asal Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan, Çanakkale Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

