İYİ Partili vekil Turhan Çömez'den şehit cenazesinde tepki çeken hareket

15.11.2025 | 14:09

Şehit Çavuş Emre Sayın'ın cenazesinde İYİ Parti'li milletvekili Turhan Çömez'in en ön safa girmek için AK Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ile tartıştığı ortaya çıktı. En ön saf için 2 kez deneme yapan Vekil Çömez, namaza ikinci safta katıldı.