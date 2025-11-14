Video Haber Eskişehirli Şehit Üsteğmen Emre Mercan dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Eskişehirli Şehit Üsteğmen Emre Mercan dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehirli Şehit Üsteğmen Emre Mercan dualarla son yolculuğuna uğurlandı

14.11.2025 | 15:50

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı akabinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan'dan dönüşte, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan olmuştu. Eskişehirli şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, bugün Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı akabinde Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazı akabinde, defnedilmek üzere Eskişehir Hava Şehitliği'ne gözyaşlarıyla uğurlandı. Ailenin 4 çocuktan en küçüğü olan şehidin, geçen yıl evlendiği öğrenildi. Şehit Üsteğmen Emre Mercan'ın annesi Ayşe Mercan, babası Halil İbrahim Mercan ve eşi Esra Mercan'nın cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eskişehirli Şehit Üsteğmen Emre Mercan dualarla son yolculuğuna uğurlandı 06:41
Eskişehirli Şehit Üsteğmen Emre Mercan dualarla son yolculuğuna uğurlandı 14.11.2025 | 15:50
Amasyalı şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git 02:26
Amasyalı şehidin annesi: "Armağan’ım güle güle git" 14.11.2025 | 15:46
Balıkesir Şehit Emre Sayın’ı uğurladı 09:14
Balıkesir Şehit Emre Sayın'ı uğurladı 14.11.2025 | 15:28
Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı 01:05
Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı 14.11.2025 | 15:26
Şehitlerimize veda... Vatan size minnettar 45:01
Şehitlerimize veda... Vatan size minnettar 14.11.2025 | 13:53
Şehit babası MHP’li başkana sarılıp Beni Devlet Bahçeli’ye götürün dedi. 00:37
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün" dedi. 14.11.2025 | 11:07
AK Parti kaynaklarından İmralı açıklaması: Sürece katkı sağlar 04:09
AK Parti kaynaklarından "İmralı" açıklaması: Sürece katkı sağlar 14.11.2025 | 10:18
Türkiye kahraman şehitlerini dualarla uğurluyor 48:35
Türkiye kahraman şehitlerini dualarla uğurluyor 14.11.2025 | 09:52
OGM’ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan’da düştü: 1 pilot şehit 02:14
OGM'ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü: 1 pilot şehit 14.11.2025 | 08:26
Türkiye kahraman şehitlerini son yolculuklarına uğurluyor 01:34
Türkiye kahraman şehitlerini son yolculuklarına uğurluyor 14.11.2025 | 08:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi 14.11.2025 | 01:05
Şehitlerimizin naaşı Türkiye’de! Gürcistan’tan havalanan uçak Ankara’ya iniş yaptı 04:38
Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de! Gürcistan'tan havalanan uçak Ankara'ya iniş yaptı 13.11.2025 | 22:43
Uçak kazasında şehit olan 20 askerin naaşları Ankara’da 01:40
Uçak kazasında şehit olan 20 askerin naaşları Ankara’da 13.11.2025 | 22:36
MSB: Şehitlerimizin naaşları bugün Türkiye’ye getirilecek 02:54
MSB: Şehitlerimizin naaşları bugün Türkiye'ye getirilecek 13.11.2025 | 19:05
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 18:25
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 13.11.2025 | 18:37
Gürcistan’da şehit düşen askerlerimizin naaşı Türkiye’ye getiriliyor | Video 01:01
Gürcistan'da şehit düşen askerlerimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor | Video 13.11.2025 | 16:37
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara’da | Video 05:27
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara'da | Video 13.11.2025 | 16:39
Gürcistan’da düşen uçağımızın karakutusu Türkiye’ye getirildi | Video 15:11
Gürcistan'da düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi | Video 13.11.2025 | 09:31
Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu | Video 01:00
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu | Video 13.11.2025 | 09:10
Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları sürüyor | Video 04:56
Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları sürüyor | Video 13.11.2025 | 09:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY