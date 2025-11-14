Eskişehirli Şehit Üsteğmen Emre Mercan dualarla son yolculuğuna uğurlandı 14.11.2025 | 15:50 Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı akabinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan'dan dönüşte, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan olmuştu. Eskişehirli şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, bugün Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı akabinde Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazı akabinde, defnedilmek üzere Eskişehir Hava Şehitliği'ne gözyaşlarıyla uğurlandı. Ailenin 4 çocuktan en küçüğü olan şehidin, geçen yıl evlendiği öğrenildi. Şehit Üsteğmen Emre Mercan'ın annesi Ayşe Mercan, babası Halil İbrahim Mercan ve eşi Esra Mercan'nın cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.