OGM'ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü: 1 pilot şehit

14.11.2025 | 08:26

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait AT802 yangın söndürme uçağıyla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de irtibatın kesildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uçağın enkazına ulaşıldığını ve kazada Pilot Hasan Bahar'ın şehit olduğunu açıkladı.