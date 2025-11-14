Video Haber Balıkesir Şehit Emre Sayın'ı uğurladı
Balıkesir Şehit Emre Sayın'ı uğurladı

Balıkesir Şehit Emre Sayın'ı uğurladı

14.11.2025 | 15:28

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Tarihi Zağnospaşa Cami'nde kılınan cenaze namazı ile uğurlanan Şehit Emre Sayın'ı tanıyan tanımayan binlerce Balıkesirli şehidini dualarla defnetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçakta şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) naaşı Balıkesir'de toprağa verildi. Şehit Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Adem ve annesi Keziban Sayın gözyaşlarını şehit olan oğulları için akıttı. Şehidin eşi Zeliha Sayın ise ayakta durmakta zorlandı. Biri 3 aylık olan 3 çocuk sahibi Emre Sayın, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Törende gözyaşlarına boğulan şehidin 10 yaşındaki oğlu Adem Sayın'ı dedesi Adem Sayın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan teskin etti.


Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Balıkesir milletvekilleri, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve çok sayıda vatandaş ve askeri erkan katıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balıkesir Şehit Emre Sayın’ı uğurladı 09:14
Balıkesir Şehit Emre Sayın'ı uğurladı 14.11.2025 | 15:28
Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı 01:05
Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı 14.11.2025 | 15:26
Şehitlerimize veda... Vatan size minnettar 45:01
Şehitlerimize veda... Vatan size minnettar 14.11.2025 | 13:53
Şehit babası MHP’li başkana sarılıp Beni Devlet Bahçeli’ye götürün dedi. 00:37
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün" dedi. 14.11.2025 | 11:07
AK Parti kaynaklarından İmralı açıklaması: Sürece katkı sağlar 04:09
AK Parti kaynaklarından "İmralı" açıklaması: Sürece katkı sağlar 14.11.2025 | 10:18
Türkiye kahraman şehitlerini dualarla uğurluyor 48:35
Türkiye kahraman şehitlerini dualarla uğurluyor 14.11.2025 | 09:52
OGM’ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan’da düştü: 1 pilot şehit 02:14
OGM'ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü: 1 pilot şehit 14.11.2025 | 08:26
Türkiye kahraman şehitlerini son yolculuklarına uğurluyor 01:34
Türkiye kahraman şehitlerini son yolculuklarına uğurluyor 14.11.2025 | 08:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi 14.11.2025 | 01:05
Şehitlerimizin naaşı Türkiye’de! Gürcistan’tan havalanan uçak Ankara’ya iniş yaptı 04:38
Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de! Gürcistan'tan havalanan uçak Ankara'ya iniş yaptı 13.11.2025 | 22:43
Uçak kazasında şehit olan 20 askerin naaşları Ankara’da 01:40
Uçak kazasında şehit olan 20 askerin naaşları Ankara’da 13.11.2025 | 22:36
MSB: Şehitlerimizin naaşları bugün Türkiye’ye getirilecek 02:54
MSB: Şehitlerimizin naaşları bugün Türkiye'ye getirilecek 13.11.2025 | 19:05
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 18:25
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 13.11.2025 | 18:37
Gürcistan’da şehit düşen askerlerimizin naaşı Türkiye’ye getiriliyor | Video 01:01
Gürcistan'da şehit düşen askerlerimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor | Video 13.11.2025 | 16:37
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara’da | Video 05:27
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara'da | Video 13.11.2025 | 16:39
Gürcistan’da düşen uçağımızın karakutusu Türkiye’ye getirildi | Video 15:11
Gürcistan'da düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi | Video 13.11.2025 | 09:31
Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu | Video 01:00
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu | Video 13.11.2025 | 09:10
Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları sürüyor | Video 04:56
Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları sürüyor | Video 13.11.2025 | 09:10
Kağıthane’de binada patlama! 07:24
Kağıthane'de binada patlama! 12.11.2025 | 22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu 12.11.2025 | 21:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY