Balıkesir Şehit Emre Sayın'ı uğurladı 14.11.2025 | 15:28 Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Tarihi Zağnospaşa Cami'nde kılınan cenaze namazı ile uğurlanan Şehit Emre Sayın'ı tanıyan tanımayan binlerce Balıkesirli şehidini dualarla defnetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçakta şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) naaşı Balıkesir'de toprağa verildi. Şehit Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Adem ve annesi Keziban Sayın gözyaşlarını şehit olan oğulları için akıttı. Şehidin eşi Zeliha Sayın ise ayakta durmakta zorlandı. Biri 3 aylık olan 3 çocuk sahibi Emre Sayın, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Törende gözyaşlarına boğulan şehidin 10 yaşındaki oğlu Adem Sayın'ı dedesi Adem Sayın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan teskin etti.



Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Balıkesir milletvekilleri, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve çok sayıda vatandaş ve askeri erkan katıldı.