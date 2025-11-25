KADEM kadın cinayetlerini durdurmak için “şiddete karşı hep birlikte” kampanyasını başlattı

25.11.2025 | 12:33

KADEM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl odağına kadın cinayetlerini aldı. “Şiddete Karşı Hep Birlikte” adıyla yürüttüğü kampanyayı ve kampanyanın sembolü olan Turuncu Noktayı, bu akşam İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıttı. Turuncu Nokta, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadına yönelik şiddet bir günde başlamıyor; psikolojik baskıyla başlıyor, ekonomik kısıtlamayla devam ediyor ve çoğu zaman en ağır noktada kadın cinayetine dönüşüyor. Biz bugün nereye baktığımızı yeniden belirliyoruz. Çünkü toplum, bireylerin baktığı yere bakar. Biz şiddetin üzerine birlikte dönersek hiçbir kadının sesi duyulmazlığa mahkûm olmaz." dedi. Bayraktar ayrıca kampanyada kullanılan Turuncu Nokta’nın sadece bir sembol değil, ortak bir duruş olduğunun altını çizdi.