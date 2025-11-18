SİPER 1’den tarihi başarı: Otonom batarya atışı hedefi tam isabetle vurdu | Video 18.11.2025 | 14:54 Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemindeki kritik eşik, Sinop Test Merkezi’nde yapılan otonom batarya atışıyla bir kez daha başarıyla aşıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen SİPER 1 projesinde önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı. Türk Hava Kuvvetleri kontrolünde gerçekleştirilen otonom batarya atışında SİPER 1 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu.

"BU YALNIZCA BİR TEST DEĞİL, STRATEJİK BİR İMZADIR"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, test sonrası yaptığı değerlendirmede başarının Türkiye'nin hava savunma mimarisindeki kararlılığının göstergesi olduğunu vurguladı. Görgün, sistemin kritik alt bileşenlerinin yerli ve millî imkanlarla geliştirildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu başarı, gök vatanımızın güvenliğine atılan stratejik bir imzadır. ASELSAN'ın radar, komuta kontrol ve sensör yetenekleri; ROKETSAN'ın füze ve harp başlığı mühendisliği ile Hava Kuvvetlerimizin tecrübesi mükemmel bir uyum içinde birleşti. SİPER, yalnızca bir savunma sisteminin adı değil; milletimizin iradesini ve bağımsızlığını koruyan çelikten bir sözdür."

Görgün, projede emeği geçen tüm personellere teşekkür ederek hedefin "daha ileri, daha güçlü ve daha yüksek sistemlere" uzanmak olduğunu ifade etti.

SİSTEMİN ÖNEMİ

Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, Türkiye'nin kendi gök kalkanını oluşturma iradesinin en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yapılan son test, sistemin otonom kabiliyetlerinin sahada doğrulandığını ortaya koydu.