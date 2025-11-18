Video Haber SİPER 1’den tarihi başarı: Otonom batarya atışı hedefi tam isabetle vurdu | Video
SİPER 1’den tarihi başarı: Otonom batarya atışı hedefi tam isabetle vurdu | Video

SİPER 1’den tarihi başarı: Otonom batarya atışı hedefi tam isabetle vurdu | Video

18.11.2025 | 14:54

Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemindeki kritik eşik, Sinop Test Merkezi’nde yapılan otonom batarya atışıyla bir kez daha başarıyla aşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen SİPER 1 projesinde önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı. Türk Hava Kuvvetleri kontrolünde gerçekleştirilen otonom batarya atışında SİPER 1 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu.

"BU YALNIZCA BİR TEST DEĞİL, STRATEJİK BİR İMZADIR"
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, test sonrası yaptığı değerlendirmede başarının Türkiye'nin hava savunma mimarisindeki kararlılığının göstergesi olduğunu vurguladı. Görgün, sistemin kritik alt bileşenlerinin yerli ve millî imkanlarla geliştirildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bu başarı, gök vatanımızın güvenliğine atılan stratejik bir imzadır. ASELSAN'ın radar, komuta kontrol ve sensör yetenekleri; ROKETSAN'ın füze ve harp başlığı mühendisliği ile Hava Kuvvetlerimizin tecrübesi mükemmel bir uyum içinde birleşti. SİPER, yalnızca bir savunma sisteminin adı değil; milletimizin iradesini ve bağımsızlığını koruyan çelikten bir sözdür."

Görgün, projede emeği geçen tüm personellere teşekkür ederek hedefin "daha ileri, daha güçlü ve daha yüksek sistemlere" uzanmak olduğunu ifade etti.

SİSTEMİN ÖNEMİ
Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, Türkiye'nin kendi gök kalkanını oluşturma iradesinin en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yapılan son test, sistemin otonom kabiliyetlerinin sahada doğrulandığını ortaya koydu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SİPER 1’den tarihi başarı: Otonom batarya atışı hedefi tam isabetle vurdu | Video 01:17
SİPER 1’den tarihi başarı: Otonom batarya atışı hedefi tam isabetle vurdu | Video 18.11.2025 | 14:54
Emine Erdoğan, Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesine video mesaj gönderdi | Video 06:08
Emine Erdoğan, "Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi"ne video mesaj gönderdi | Video 18.11.2025 | 13:04
MHP Lideri Bahçeli: Gerekirse İmralı’ya ben giderim | Video 40:06
MHP Lideri Bahçeli: "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" | Video 18.11.2025 | 11:19
Bakan Yerlikaya: 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik | Video 00:33
Bakan Yerlikaya: "490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video 18.11.2025 | 08:28
Bakan Güler: Kara kutu yaklaşık 2 ay sonra biter! 01:56
Bakan Güler: Kara kutu yaklaşık 2 ay sonra biter! 17.11.2025 | 20:46
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 31:42
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 17.11.2025 | 19:47
Bursa’da iki katlı binada korkutan yangın! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 02:16
Bursa'da iki katlı binada korkutan yangın! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 17.11.2025 | 17:53
PKK Zap’tan çekildi | Video 02:46
PKK Zap'tan çekildi | Video 17.11.2025 | 11:11
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber’de 01:43:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber'de 17.11.2025 | 07:46
Başsavcılık duyurdu! Bahis soruşturması genişleyebilir 01:29
Başsavcılık duyurdu! Bahis soruşturması genişleyebilir 16.11.2025 | 20:51
Gabar Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı | Video 04:27
Gabar Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı | Video 16.11.2025 | 12:06
Çanakkale’de Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı gerçekleştirildi | Video 08:47
Çanakkale'de Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı gerçekleştirildi | Video 16.11.2025 | 11:27
Şebnem Bursalı’dan İzmir Büyükşehir’e sert uyarı: Atamer Mahallesi çöküyor! | Video 03:56
Şebnem Bursalı’dan İzmir Büyükşehir’e sert uyarı: "Atamer Mahallesi çöküyor!" | Video 16.11.2025 | 10:38
Başkan Erdoğan’a Adıyaman’da sevgi seli | Video 03:00
Başkan Erdoğan'a Adıyaman'da sevgi seli | Video 16.11.2025 | 08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu 01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu 15.11.2025 | 17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 350 Bininci Afet Konutu Teslim Töreni’nde önemli açıklamalar 46:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 350 Bininci Afet Konutu Teslim Töreni’nde önemli açıklamalar 15.11.2025 | 17:16
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı... Şehidin oğlu merasime babasının kıyafetleriyle katıldı 11:38
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı... Şehidin oğlu merasime babasının kıyafetleriyle katıldı 15.11.2025 | 14:19
İYİ Partili vekil Turhan Çömez’den şehit cenazesinde tepki çeken hareket 01:59
İYİ Partili vekil Turhan Çömez'den şehit cenazesinde tepki çeken hareket 15.11.2025 | 14:09
Türkiye ve KKTC’den ’Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı’ 02:38
Türkiye ve KKTC'den 'Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı' 15.11.2025 | 11:09
Kırklareli’nde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yurtdışına kaçarken yakalandı 00:19
Kırklareli’nde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yurtdışına kaçarken yakalandı 15.11.2025 | 09:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY