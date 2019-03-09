Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Başkan : Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır."

Giriş Tarihi: 9.3.2019 20:18 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 20:39
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
"İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler."

"34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur."

S-400 açıklaması: Hava savunma sisteminin ABD'nin güvenliği ile ilgisi yok
"Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN