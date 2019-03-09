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Erdoğan 'da arkadaşı genç ile görüştü

'ın ziyareti sırasında ilgimç anlar yaşandı. 20 yıl önce Erdoğan'a yazan 11 yaşındaki genç bugün bir avukat olarak Erdoğan'ın karşısındaydı. İşte o anlara ait duygu dolu kareler.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 09.03.2019 21:28 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 21:42
Erdoğan Elazığ'da mektup arkadaşı genç ile görüştü
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Erdoğan Elazığ'da mektup arkadaşı genç ile görüştü

, 1999 yılında 'ndeyken mektuplaştığı 'da yaşayan o dönem 11 yaşında olan ile bir araya geldi. O dönemde Milli Gençlik Vakfı'nda olan Burak Soylu, Erdoğan'a cezaevi yıllarında yazdığı mektupta duygularını ifade ederek, hukuk fakültesi okuyacağını belirtmişti.

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Erdoğan Elazığ'da mektup arkadaşı genç ile görüştü

Erdoğan, seçim çalışması kapsamında geldiği 'da Av. (31) ile görüştü. Havalimanında yapılan görüşmede Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mektubu hediye etti.

Erdoğan Elazığ'da mektup arkadaşı genç ile görüştü

, 'nde 'ya yolladığı mektupta, şu satırları yazmıştı: "Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile."

Erdoğan Elazığ'da mektup arkadaşı genç ile görüştü
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