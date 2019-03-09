Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'ndeyken mektuplaştığı Elazığ'da yaşayan o dönem 11 yaşında olan Burak Soylu ile bir araya geldi. O dönemde Milli Gençlik Vakfı'nda olan Burak Soylu, Erdoğan'a cezaevi yıllarında yazdığı mektupta duygularını ifade ederek, hukuk fakültesi okuyacağını belirtmişti.