Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan hayatını kaybetti

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Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan (63), tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 1998'de patriklik görevini üstlenen Mutafyan 2008'de frontotemporal demans hastalığına yakalanınca görevini Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan sürdürmeye başladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Aram Ateşyan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan Twitter'dan da Türkçe ve Ermenice mesaj paylaşarak taziyede bulundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da Mutafyan'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. 1956'da İstanbul'da dünyaya gelen Mutafyan, 14 Ekim 1998'de Türkiye Ermenileri 84'üncü Patriği oldu. Mutafyan, Türk ve Ermenilerin bir arada huzur içinde yaşamaları için yoğun çaba göstermişti.