Başkan Erdoğan: Millet, bayrak, ezan, vatan, devlet düşmanlarının karşısında olmak namus borcumuzdur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'ndaki AK Parti mitinginde onbinlere hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü örgütten emri alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü hep gördük. Önceki gün CHP ve HDP öncülüğünde İstanbul Taksim'de güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup ezana ıslaklarla sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Taksim'deki görüntü bu seçimlerin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor. Biz belediye işi gönül işi diyerek herkesi kucaklayacak bir yönetim taahhüt ediyoruz. Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Bayrağa da hürmet etmez. Ezana sahip çıkmayan 'Allah korusun' düşman kapımıza dayandığında onları alkışlar. Bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil. Bu siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz.Adana 31 Mart seçiminin beka seçimi olduğunu iyi bilir. Cumhur ittifakı olarak bu AK Parti ve MHP seçimlere giriyoruz. Bu ittifak pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız İnşallah. Adana'da büyükşehir ve ilçeleriyle 31 Mart akşamı zillet ittifakını aykalarımızın altına alacağız. Cumhur ittifakı, 15 Temmuz Günü darbeciler karşısında verilen mücadele sırasında kurulmuştur. Cumhur ittifakı, günübirlik çıkar ittifakı değildir, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir. Bu ittifak biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar devam edecek. Adana'dan Cumhur ittifakının sembolü ve lokomotifi olmasını bekliyorum. Adana bu ittifaka sahip çıkarsa tüm Türkiye sahip çıkar. AK Parti- MHP hep birlikte bir bütün olacağız, konsolide olacağız.Kılıçdaroğlu sen korkaksın korkak. Ancak FETÖ'cülerle sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. O gece (15 Temmuz) ben Atatürk Havalimanı'na indiğim anda saat 01.15'ti, oradakiler bana dedi ki, '23.15'te Bay Kemal buraya geldi ve FETÖ'cülerin idaresindeki tankların arasından çıktı, gitti.' Nereye? Bakırköy belediyesine. Biz F-16'ların altında on binlerle havalimanında dururken o Bakırköy belediye başkanının odasında kahvesini yudumluyordu. Kim bu adam? Bay Kemal. Dokuz kez seçime girdi hep kaybetti, aynen orada olduğu gibi bırakamıyor. Bırak git, bu CHP'ye bu zulüm yeter artık.İnşallah Rabbim nasip ederse bu bayrağın altında öleceğiz. Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz.BaşkanErdoğan'ın Adana, Mersin ve İskenderun mitinglerine akın eden vatandaşlar duygularını SABAH'la paylaştı:Kızkardeşlerim Hatice ve Elif Nur ile Dünya liderimizi yalnız bırakmamak için koştuk geldik. Bugün bizim için adeta bir bayram. 31 Mart günü ülkenin bekası için yerel seçimlerde herkesi Cumhur İttifakı'na oy vermeye davet ediyorum.Ülkemiz için gece gündüz demeden çalışan Erdoğan'a Allah güç kuvvet versin.Erdoğan'ın Allah'ına kurban. Başkanımız sayesinde her yer güzelleşti. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı oy patlaması yapacak. Türkiye'yi bölmek isteyenlere oy verneyeceğiz."Erdoğan Mersin için yapılacak her yatırımın arkasında. Başkan Erdoğan verdiği tüm sözlerin arkasındadır.Erdoğan'ın tek gayesi millete hizmettir, bundan sonra da öyle olacaktır. Aşılamaz denilen engelleri aşıyor, yapılamaz denilen yatırımları yapıyor.Ülkemiz Erdoğan'ın önderliğinde büyük adımlarla büyümeye devam ediyor.