FETÖ’nün komutanlık imamı itirafçı oldu: Deniz Kuvvetleri’nin yüzde 60’ı FETÖ’cüydü

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İzmirCumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttüğü soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan mahrem imam S.Ö., örgütün, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdi. İtirafçı S.Ö, örgüt mensuplarının, ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık aramalar kullanarak iletişim kurduğunu, öğrencilerin diğer örgüt mensuplarıyla kaynaşması için futbol maçı, film etkinliği ve çeşitli sosyal aktivitelerle örgüt bilincini yerleştirdiklerini belirtti. S.Ö, her çarşamba asker mahrem imamlarla toplantı yaptıklarını söyleyerek, şunları ifade etti:Askerlerin karşısında örgüte bağlılık derecesini ifade eden 0'dan 4'e kadar rakamlar vardı. Bağlılıklarına göre numaralanıyorlardı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın personel listesinin yüzde 60'nın karşısında 2,3 ve 4 kodları vardı. Listeyi görünce bu komutanlıkta (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) çok sayıda FETÖ mensubu olduğunu anladım.Mahrem imamların katıldığı toplantılarda askeri personel tek tek irdelenir, bunların kız arkadaşlarıyla ilişkileri, hangi marka araç almaları gerektiği konuşulurdu.