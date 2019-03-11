Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği iş insanı Necmettin Kesgin: Çıksın bu mesajları yalanlasın

Sahte senetten tazminat cezası alan CHP-İP-HDP ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş hakkında, yediemin olarak teslim aldığı 600 bin dolarlık senedi tahsil etmeye kalkışmak suçundan dava açıldı. Ceza alması durumunda, seçilse bile Yavaş'ın başkanlığı düşecek.

"Mansur Yavaş, çıksın bu mesajları yalanlasın"





YAVAŞ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Millet ittifakı'nca desteklenen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş hakkında, 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından iddianame düzenlenmişti.

Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği iş insanı Necmettin Kesgin canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

"ÇIKSIN BU MESAJLARI YALANLASIN"

"Olay Mansur Bey'in anlattığı gibi değil. Mansur Bey çıksın bu mesajları yalanlasın. Mansur bey beni tehdit etti. Senedi görünce bu senet benim senedim değil dedim. Mansur bey yanlış yapıyor. Bana iftira atıyor. Ortada bir bilgisayar var ve bana ait değil.

TEHDİTLER

Mesajlar öyle bir mesajlar ki... Senin düğününü basacağım, seni rezil ederim diyor. Seni kodese attırıcam diyor... Seni Ankara'da yaşatmayacağım diyor. Sahte senedi icraya koyan Mansur Yavaş. Mansur Yavaş tarafından defalarca tehdit edildim. Bu belge bana ait değil. Bu belgede soyismim yanlış yazılmış. Bu gün getir parayı canını okurum. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Sahtekar, dava açmışsın. Seninle uğraşacağüım. Bu hafta tutuklanmazsan ben bu mesleği bırakırım. Bu hafta kodes haftan, dinlen.





"UYAP'TAN BELGELER SİLİNMİŞ"

Belgeler elimde benim. Bu belgeler silinmiş. Mansur Bey'in imza örneği alınmadı, belgeler silindi. UYAP'tan belgeler silinmiş. Bu gelgeler bizde var. Ben kopyasını mahkemeye sundum. Neden şikayetçi olmadığımızı anlatayım. Bazen benim lehime bazen onun lehine sonuçlanıyor. Mansur Bey ile kavga dövüş olmaktan çekindim. Son dört aydır evime gidemiyorum. Mansur Bey mahkeme önünde şunu söyledi. Benin sözleşme yapmam gerekmiyor, bu senet de bir sözleşmedir. Bu ne demek 'ben vergi kaçırıyorum' demek.



Beni arattırıyor, tehdit ettiriyor. Sen neden başkanımızın parasını veriyorsun diyor. Başkan dediğin Mansur Yavaş mı diyorum. Bu tür konuşmalar tehditler var. Mansur Yavaş ile yakın ilişkiler kurduk. Bir poligona gittik atış yaptık. Mansur Bey ifadeye bile çağrılmadı. Mansur bey bunları para diçin yapsıyor. Mansur Bey duymuyor. Para yüzünden benden nefret etti. Bneden kazık yediğini mi düşündü? Bülent Yücetürk Mansur Bey'in avukatı, Ankara eski Cumhuriyet Savcısı aynı zamanda CHP'den milletvekili aday adayı.

Necmettin Kesgin'in avukatı, Özgür Ilgaz:

Kendisi avukat olmasından dolayı görevi kötüye kullanmaktan bu iddia hazırlanmış durumda. Bu senedin karşılığı yok.

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