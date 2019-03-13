Cevap ver Mansur

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen sahte senet skandalının odağındaki isim olan CHP-İP ve HDP ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, skandala ilişkin dün ilk kez konuştu. Mahkemelerin kararlarını ve iddiaları hiçe sayan Mansur Yavaş, açıklamasının ana temasını, "Seçim öncesi bana komplo kurdular" algısı üzerine kurdu. Açıklaması dışında gazetecilerden soru almayı reddeden Yavaş, kendisine yöneltilen kritik iddiaların hiç birine açıklık getiremedi.SABAH'ın 'sahte senetle icra takibi yaptığı' ve ceza aldığına yönelik belgeli haberiyle gündeme gelen ve günlerdir hakkındaki iddialara rağmen sessizliğini koruyan ve sadece avukatının açıklamasıyla yetinen CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, günler sonra sessizliğini dün bozdu. Ancak Yavaş iddialara somut ve net yanıtlar vermek yerine 'mağdur' edebiyatına sığındı. 35 dakika süren açıklamasında, kendisine hazırlanan basın metnine büyük ölçüde bağlı kalan Yavaş, 'özrü kabahatinden büyük' dedirtecek açıklamalar yaptı.İddialar karşısında günlerdir neden suskun kaldığını "TCK'nın 288'inci maddesinde yer alan "süren bir davayla ilgili dava sürecini etkileyecek yazılı ve sözlü beyanda bulunmamak" maddesi ile açıklayan Yavaş, buna karşın işadamı Necmettin Kesgin'le karşılıklı süren davaları etkileyecek ifadeler kullanmaktan ve ithamlarda bulunmaktan geri durmadı. Yavaş'ın, Kesgin'in İstinaf Mahkemesi'nde devam eden davalarıyla ilgili yargı sürecini etkileyecek suçlamalarda bulundu. Yavaş, bir dönem kendisiyle yakın iş ilişkisinde bulunan Kesgin'e yönelik "şantaj, tehdit, resmi evrakta sahtecilik" başta olmak üzere pek çok ağır suçlamalar içeren dava konusu dosyalar olduğunu öne sürerken bu suçlamalara konu olan bir kişiyle neden iş ortaklığı yaptığına ilişkin de herhangi bir izahta bulunamadı.Yavaş, basın toplantısında yaptığı açıklamalarla 'sahte senetle icra takibi' yaptığını ve bu nedenle ceza aldığını doğruladı, ancak karşı dava açarak bu konuyla ilgili tedbir kararı aldığını ve söz konusu şahsa henüz ödeme yapmadığını söyledi. Yavaş ayrıca eski iş ortağına gözdağı verdiği mesajları da kabul etti, ancak bu mesajlarla ilgili de savcının takipsizlik kararı verdiğini öne sürdü.Yavaş, basın toplantısında konuşmasının ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Konuşmasını bitirir bitirmez ayağa kalkan Yavaş'a gazeteciler sadece "soru almayacak mısınız?" sorusunu yöneltebilirken Yavaş'ın yanıtı ise "Bu bir bilgilendirme toplantısıydı. Bilgiler önünüzdeki dosyalarda var" şeklinde oldu.Toplantı salonunda gözler CHP'den yöneticileri de aradı. Ancak toplantıya CHP'nin yönetim düzeyinde, genel başkan yardımcılarından herhangi birinin katılmadığı gözlendi. CHP, sadece Ankara Milletvekili ve eski Genel Başkan yardımcısı Haluk Koç tarafından temsil edilirken, İYİ Parti'den ise Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray katıldı.Biri sahte, 2 adet 600 bin dolarlık senedi tahsil etmek için icraya verdin mı?Adli Tıp Kurumu'nun icraya koyduğun senet için verdiği 'sahte' raporu yalan mı?Sahte senetle talep ettiğin parayı hangi hizmetin karşılığı olarak istiyorsun?Avukatlık sözleşmesi olmadan, yasa dışı iş takipçiliği yaptığın yalan mı?Özel hayatıyla ilgili suçladığın Necmettin Kesgin'le yıllarca neden arkadaşlık yaptın?Yargı süreçlerine müdahale ederek haksız kazanç elde eden bir oluşumun içinde misin?İşadamı Kesgin'e, "seni süründürürüm, hapse attırırım" şeklinde mesaj gönderdin mi?Ankara 1. İcra Mahkemesi'ndeki sahte senet davasında 494 bin 504 TL para cezası almadın mı?İşyerinde kaçak işçi çalıştırdığına dair tespitler doğru değil mi?