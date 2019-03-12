Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Mansur Yavaş'tan bir skandal daha: "Senet yanımda imzalandı" dedi; ama imza sahte çıktı!

'tan bir skandal daha: "Senet yanımda imzalandı" dedi; ama imza sahte çıktı!

'ın 500 bin TL kötü niyet tazminatı ve ceza aldığı sahte senet davasında skandalın boyutları giderek büyüyor.

OSMAN ALTINIŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 00:43 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 01:12
Mansur Yavaş'tan bir skandal daha: Senet yanımda imzalandı dedi; ama imza sahte çıktı!

Ankara 1.İcra Hukuk Mahkemesine bizzat verdiği dilekçede Mansur Yavaş; "Borçlu bonoyu alacaklı hanesi hariç bizzat yanımda isim ve adres kısmını yazarak imzalamıştır" diyor.

Ancak yapılan inceleme ve adli tıp kayıtlarına göre Mansur Yavaş'ın önümde imzalandı dediği senetteki imzalar sahte çıktı.


Sahte senedin yanında imzalandığına dair belge

"AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ YOK"
Avukatlık sözleşmesi yaparak fatura kesmesi gereken Mansur Yavaş'ın herhangi bir sözleşme yapmadan senet aldığı ve mevzuyla ilgili vergi ödemediği de ortaya çıktı. Mansur Yavaş'ın 600 bin dolarlık senedi hangi maksatla aldığı ise olayın hukuki boyutlarının daha çok büyüyeceğini gösteriyor.



"VERGİ KAÇIRMANIN İTİRAFI"
Mansur Yavaş mahkemede verdiği ifadede niçin avukatlık sözleşmesi yapmadığını da itiraf ederek; "Karşı taraf firma olduğu için makbuz kesildiğinde 300 bin doları vergiye gidiyordu. Bu sebeple senet imzalandı" diyerek vahim gerçeği gözler önüne seriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mansur Yavaş'tan bir skandal daha: "Senet yanımda imzalandı" dedi; ama imza sahte çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN