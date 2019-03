Necmettin Kesgin: Mansur sahte senetle hayatımı mahvetti

BUGÜN NELER OLDU

SABAH'ın ortaya çıkardığı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı haberi, Ankara'yı sarstı. CHP, İP ve HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a suçlalamalar yönelten Necmettin Kesgin SABAH'a konuştu. Kesgin, "Mansur Yavaş, sahte senet ve iftiralarıyla hayatımı mahvetti. Her şeyimi kaybettim" dedi. CHP'li Mansur Yavaş'ın, SAMAŞ adlı şirketin Kayseri Şeker'den alacağını tahsil etmek için devreye girerek 600 bin dolarlık sahte senedi tahsil etmek isterken suçüstü yakalanması haberi, Ankara gündemine bomba gibi düştü. Yavaş'ın, adına sahte senet düzenleyerek mağdur ettiği işadamı Necmettin Kesgin, olayın ayrıntılarını SABAH'a anlattı. Kesgin olayların, SAMAŞ şirketinin sahibi Lütfi Talet Sam'ın, Kayseri Şeker fabrikasına karşı açacağı alacak davasının harç giderleri için kendisinden para istemesiyle başladığını söyledi.O zamanlar bir döviz büfesine ortak olduğunu söyleyen Necmettin Kesgin, sonrasında gelişen olayları şöyle anlattı: "Olayın içine Mansur Yavaş'ın bulaşmasından sonra işler karıştı. Anladım ki bana komplo kurulmuş. Mansur Yavaş ve ekibinin yöntemi buymuş. Dava kazanılınca bir sürü para aldı ama yine de benden para istemeye başladı. Vermeyince sahte bir senetle evime 600 bin dolarlık icra gönderdi. Kesgin olan soyadım, senedin üzerinde Keskin yazılıydı. Eğer bu hata yapılmamış olsaydı, Mansur Yavaş benden bu 600 bin doları tahsil ederdi. Mahkemelerde o kadar büyük gücü var. Bu dava kapsamında 10 milyon dolar civarında bir para el değiştirdi. Bu para, Mansur Yavaş ve ekibi ile SAMAŞ şirketinin sahibi Lütfi Talet Sam arasında paylaşıldı. Yavaş ve Sam, benden gasp ettikleri parayla altın kaplı pasta kesip kutlama yaptılar. Davanın sürdüğü 5 yıllık süreçte her şeyimi kaybettim. İş ortağımdan ayrıldım, ticari itibarımı yitirdim. Mansur Yavaş hala, 'Kaybettim' dediği 600 bin dolarlık gerçek senedi benden tahsil etmek istiyor."CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş'ın üç yıl önce iş takipçiliği ve sahte senet nedeniyle mahkum olmasına ilişkin SABAH'ın manşeti ses getirdi. Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin "sahte senetle" 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışınca mahkemelik olan Mansur Yavaş'a 329 bin 736 lira "kötü niyet" tazminatı, 164 bin 768 lira da para cezası verdiği ortaya çıkmıştı. SABAH'ın belgeleriyle ortaya koyduğu skandalı Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı şöyle yorumladı: "Suç konusu meseleler hakkında da mağdurlar doğrudan savcılığa ve soruşturma makamlarına şikayet haklarını kullanabilirler. Yapılacak soruşturma ve kovuşturma sonucunda, burada 'sahtecilik' suçundan hüküm verilirse kamu görevinden men edilecek durum sözkonusu olacaktır.SABAH'IN gündeme getirdiği haberin ardından Yüksek Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yapan Bayrağını Sevenler Platform'u üyeleri, "Bugün (dün) basına yansıyan haberlerde Ankara gibi kadim bir şehre zillet ittifakı olarak tanımlanan yapının belediye başkan adayı olarak belirlenen Mansur Yavaş'ın sahtekarlığına hepimiz şahit olduk. Yani maske düştü, gerçek göründü" ifadelerini kullandı. Grup adına açıklama yapan Önder Gökçekaya, "Bizler Türkiye'nin başkenti Ankara'da yaşıyoruz. Burası aynı zamanda da siyasetin başkenti. Aynı zamanda Atatürk'ün, Hacı Bayram-ı Veli'nin emanetlerinin bulunduğu kadim bir şehir. O nedenle şehrimize sahip çıkmak, dürüst ve liyakatli yönetilmesini sağlamak da bizlerin görevi. CHP'li Yavaş'ın kirli çamaşırlarını ortaya döken yargı sürecine rağmen bu şahsa Ankara'mızın büyükşehir belediyesini emanet etmek istemiyoruz. Sahtekarların, düzenbazların, kalpazanların bizim belediye başkanımız olmasına ihtimal yoktur." diye konuştu.Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz'. Sadece iş takipçiliği öne çıkmış bir başkanı Ankaralı bağrına basmaz ve kabul etmez. Ankara'ya dair bir projesi yok. Şaşkınlıkla izliyoruz. Adayımız Mehmet Özhaseki'nin 120'nin üzerinde gençlere istihdam sağlayacak, çocuklara ve Ankaralı her kesime dokunacak projeleri var.Eskiden 'Şehremini' denirdi günümüzün belediye başkanlarına ve şehir onlara emanet edilirdi. Sahteciliğe bulaşmış insana şehir nasıl emanet edilir? Bizler yerel seçimlerde şehrimizin geleceğini, evlatlarımızın geleceğini oylayacağız. Aziz milletimiz 31 Mart'ta kendisini aldatanlara en büyük dersi verecek.AK PARTI Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili avukat Bülent Turan ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu ve "600 bin dolarlık sahte senedi icradan tahsil etmeye kalkan adaylarını millete nasıl anlatacaklar?" diye sordu. Turan, şunları söyledi: "Gizli pazarlıkların ittifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Mansur Yavaş, 'yüz akıyla çıkmış olduğumuz bu yolculuğu' sözleriyle kendince iddialı bir giriş yapma gayretinde olsa da mahkeme kararı yüz kızartıcıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener bu konuda ki suskunluklarını bozmalılar. 600 bin dolarlık sahte senedi icradan tahsil etmeye kalkan adaylarını millete nasıl anlatacaklar? Bu vahim mahkeme kararı taşınabilecek bir suç değildir. Böyle bir iddia AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarından biri için olsa yer yerinden oynardı. Partimiz de gereğini yapardı. Ümit ediyorum, CHP, İYİ Parti ve HDP de sorumluluk göstererek gereğini yapacaktır."UZUN süre Millet İttifakı'nın adayı olup olmayacağı tartışılan Yavaş'la ilgili dosyanın dört ay önce Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderildiği öğrenildi. Sahte senetlerin de yer aldığı dosyayı gören Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ı bile bile aday yaptığı belirtildi.MANSUR Yavaş ise SABAH'ın telefonlarına çıkmadı. Avukatı aracılığı ile açıklama yapan Yavaş, asıl mağdurun kendisi olduğunu öne sürerek işadamı Kesgin'i suçladı. Mahkeme belgelerini yalanlayamayan Yavaş, sahte senetle 600 bin doları tahsil etmeye çalışmasına ise açıklık getiremediSABAH