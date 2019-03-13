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Cumhurbaşkanlığı'ndan kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı: " tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 23:08 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 23:27
Cumhurbaşkanlığı'ndan AP kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan, AP Genel Kurulu'nda kabul edilen tavsiye kararı niteliğindeki 2018 Türkiye raporuna ilişkin açıklama yapıldı.

"Avrupa Parlamentosu'nun 2018 Türkiye raporunun içeriği, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak gayretlerin arttığı bir süreci baltalama teşebbüsüdür." değerlendirmesi yapılan açıklamada, raporda gerçekleri yansıtmayan mesnetsiz iddialara başvurulmasının, Avrupa'daki aşırı siyasi akımların, Türkiye'ye karşı sergiledikleri ön yargılı tutumu açığa çıkardığı bildirildi.

Açıklamalarda şunlar kaydedildi:

"Seçimler öncesinde katılım müzakerelerinin askıya alınmasına yönelik tavsiye kararı, Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize karşı olan samimiyetsiz popülist ve vizyonsuz tutumunun bir göstergesidir. Bu, Avrupa siyasetinde yaşanan vizyon daralmasının endişe verici tezahürlerinden biridir. Öte yandan 370 evet oyu ile kabul edilen bu tavsiye kararı 751 AP üyesinin ortak iradesini temsil etmemektedir. Avrupa Parlamentosu tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir."

AP'den skandal Türkiye kararı

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Cumhurbaşkanlığı'ndan AP kararına tepki
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