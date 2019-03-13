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'den skandal kararı

Avrupa Parlamentosu, Turkiye'nin müzakerelerinin askıya alınmasının istendiği yıllık raporunu, oy çokluğuyla ile 370'e 109 oyla kabul etti.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 20:42
AP'den skandal Türkiye kararı
Avrupa Parlamentosu, müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye raporunu kabul etti.

Avrupa Parlamentosu, müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye raporunu kabul etti. Raporda, müzakerelerin askıya alınması önerisi dışında, ilişkilerin "etkin bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlanması" isteniyor.

İLK KEZ ASKIYA ALMA ÇAĞRISI

Raporun onaylanmasıyla, Avrupa Parlamentosu ilk kez üyelik sürecindeki aday bir ülke ile müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapmış oldu. Bununla birlikte, parlamento oylaması sembolik önem taşıyor; Avrupa Komisyonu üzerinde bağlayıcı yetkisi bulunmuyor.

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AP'den skandal Türkiye kararı
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