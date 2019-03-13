Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya sert tepki!

Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri üzerine, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ocak 2009'da Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yönelik konuşmasının görüntülerini paylaştı.
Paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu etiketleyen Altun, mesajında Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözlerine yer verdi.
Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results @netanyahu pic.twitter.com/hiRxrgy6qX— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 13 Mart 2019
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çirkin paylaşımına sert cevap!