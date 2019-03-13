Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya sert tepki!

'dan Netanyahu'ya sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı 'a yönelik ifadelerine, Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözleriyle yanıt verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 13:21
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya sert tepki!

Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri üzerine, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ocak 2009'da Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yönelik konuşmasının görüntülerini paylaştı.

Paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu etiketleyen Altun, mesajında Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözlerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çirkin paylaşımına sert cevap!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya sert tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN