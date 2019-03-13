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'ten 'ya cevap!

Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarla binlerce masum insanın ölümüne sebep olan işgalci 'in Başbakanı Binyamin 'nun Türkiye ve Erdoğan hakkındaki küstah sözlerine AK Parti Sözcüsü çok sert tepki göstererek; "İsrail Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında diktatör ifadesi kullandı. Kendisine bunu aynen iade ediyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 13:31
Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya cevap!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında yaptığı skandal açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun açıklamalarına cevap verirken; "Diktatör sıfatı en çok kendisine yakışıyor." dedi..

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Değerli arkadaşlar diğer bir gündemimiz Netenyahu'nun açıklamaları. Netanyahu, Cumhurbaşkanımız için diktatör demiştir. Zaten Netenyahu kimi övüyor ve kime demokrat diyorsa onda problem vardır. Netenyahu'nun bu sözlerinin alt metninde Cumhurbaşımızın Filistin'e sahip çıkmasından dolayı bir nefret vardır. Kendisi geçtiğimiz gün yaptığı ırkçı açıklama tarihte kimleri akla getiriyor kamuoyuna bunu soruyorum. Diktatör sıfatı en çok kendisine yakışıyor. Kendisine yakışan sıfatı aynen iade ediyorum..."

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Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya cevap!
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