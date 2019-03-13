Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya cevap!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında yaptığı skandal açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun açıklamalarına cevap verirken; "Diktatör sıfatı en çok kendisine yakışıyor." dedi..

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Değerli arkadaşlar diğer bir gündemimiz Netenyahu'nun açıklamaları. Netanyahu, Cumhurbaşkanımız için diktatör demiştir. Zaten Netenyahu kimi övüyor ve kime demokrat diyorsa onda problem vardır. Netenyahu'nun bu sözlerinin alt metninde Cumhurbaşımızın Filistin'e sahip çıkmasından dolayı bir nefret vardır. Kendisi geçtiğimiz gün yaptığı ırkçı açıklama tarihte kimleri akla getiriyor kamuoyuna bunu soruyorum. Diktatör sıfatı en çok kendisine yakışıyor. Kendisine yakışan sıfatı aynen iade ediyorum..."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çirkin paylaşımına sert cevap!