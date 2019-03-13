Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatı

Fahrettin Altun, mesajında, "Kıymetli insan, değerli Hocam Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatından çok ama çok derin bir üzüntü duydum. Çalışkan ve üretken bir akademisyen, berrak bir zihin, samimi bir dosttu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bilim insanı ve uluslararası ilişkiler disiplininin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Dedeoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.

Kalın, mesajında, "Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, AB Bakanı, Yükseköğretim Kurulu Üyesi, Rektör gibi görevlerde bulunmakla birlikte verdiği eserler ve yetiştirdiği talebelerle anılacak önemli bir akademisyendi. 2018'in sonundan itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nda birlikte çalıştığımız Beril Hoca'nın çalışkanlığına, nezaketine ve güzel ahlakına şahidiz. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son nefesine dek ülkemize hizmet etme çabalarıyla hatırlanacaktır. Beril Dedeoğlu Hoca'mıza Allahtan rahmet, ailesine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.