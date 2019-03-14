Furkan’ımın hesabını nasıl vereceksiniz?

Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Kocaman (21) Erasmus programı çerçevesinde yaklaşık bir ay önce Polonya'nın Wroclaw kentine gitti. Furkan, cumartesi akşamı Wroclaw kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla yemek yerken bir süredir kendisini izleyen kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Furkan Kocaman'ı öldürdükten sonra yakalanan katil zanlısının HDP'nin sözde insan hakları örgütü olan İnsan Hakları Derneği tarafından "kayıp" olarak aranan 29 yaşındaki Muhammet Emektar olduğu ortaya açıktı.

Furkan Kocaman Avrupa'da PKK tarafından katledildikten bir gün sonra CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu PKK'dan oy istedi. Açık açık terör propagandası yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Almanya'nın Köln kentinde bir oturuma katılarak "31 Mart seçimlerinde PKK'lıdır hiç fark etmez oylarını istiyoruz" dedi. Bankoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarında soruşturma başlattı.



'LANET OLSUN'

PKK'nın katlettiği Furkan Kocaman'ın dedesi Hüseyin Özgül terör örgütüne tepki göstererek; "Furkan, bir ay önce Polonya'ya gitmişti. Yaşadıkları yerden farklı bir bölgeye gezmeye gitmişler. Arkadaşlarıyla yemek yerken olay yaşanmış. Furkan'ın kimseye zararı yoktu. Olayın siyasi olduğunu öğrendik. Nasıl olduysa takip edildiğini düşünüyoruz. Bizi yaktılar, başkalarını yakmasınlar. Torunumu teröre şehit verdik. Yüreğimiz yanıyor. Terör örgütünü nasıl destekliyorlar anlamıyorum. PKK ve onlarla işbirliği yapanlara lanet olsun. PKK'dan oy isteyenler Furkan'ımın hesabını nasıl verecek. Lanet olsun hepsine" dedi.

Polonya'da öldürülen üniversiteli Furkan'ın evinde yas

KATİL TUTUKLANDI

Furkan Kocaman'ın katil zanlısı Muhammet Emektar'ın daha önce Almanya'da güvenlik soruşturmasına takıldığı, terör örgütü üyesi olduğu belirlenince bu ülkeye girmesinin yasaklandığı öğrenildi. Wroclaw Başsavcılığı'ndaki sorgusunda cinayeti itiraf eden katil zanlısı tutuklanırken, polis, cinayetin ikili arasındaki siyasi tartışma yüzünden işlendiği üzerinde duruyor. Olay günü Furkan'la birlikte yemek yiyen arkadaşı ve olaya tanık olanların psikolojik destek verildiği öğrenildi. Zanlının daha önce Polonya'da başka cinayet işleyip işlemediği de araştırılıyor.



İHD DEVLETİ SUÇLAMIŞTI

İnsan Hakları Derneği geçen yıl 30 Nisan'da Almanya'ya giderken havalimanında kaybolduğu belirtilen Muhammet Emektar için çeşitli etkinlikler düzenlemişti. Bu etkinlikler sırasında PKK'lı Emektar için "devlet tarafından öldürüldü" algısı da yapan sözde insan hakları örgütü katilin kayıp olduğunu iddia ediyordu. PKK sempatizanı olan Muhammet Emektar'ın Furkan Kocaman'ı katletmesi sonrası herhangi bir açıklama yapmayan İHD, olayla ilgili sessizliğe büründü.