Prof Dr. Beril Dedeoğlu yaşamını yitirdi

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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yüksek-öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 28 Şubat'ta Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dedeoğlu, dün gece yaşamını yitirdi. Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Özçeker, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Dedeoğlu'na dün 13.40'ta beyin ölümü tanısının konulduğunu kaydederek "Sayın Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 13 Mart 2019 tarihinde 20.40'ta vefat etmiş olup başta ailesi olmak üzere ülkemizin, bilim camiasının, tüm akademisyenler ile öğrencilerinin ve hepimizin başı sağ olsun" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.