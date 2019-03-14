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’nden haciz açıklaması!

’nde makam odasına haciz’ haberi üzerine Şişli Belediyesi’nden haberi doğrular nitelikte açıklama geldi. Açıklamada, “Anılan firmasının yasal temsilcileri ile görüşmeler devam etmekte olup, en kısa sürede uzlaşı sağlanacaktır” denildi.

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DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 16:09
Şişli Belediyesi’nden haciz açıklaması!

SABAH Gazetesi'nin bugün yayınlanan bir haberinde Şişli Belediyesi'nden yarım milyonluk alacağı olan Taşyapı İnşaat A.Ş.'nin avukatları, 7 Mart günü belediyeye hacze gittiği, haciz işlemleri sırasında Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakal'ın makam masası ve koltuğu ile binadaki 20 bilgisayara haciz konulduğu belirtildi.

"EN KISA SÜREDE UZLAŞI SAĞLANACAKTIR"

Şişli Belediyesi'nden habere ilişkin açıklama yapıldı. Haberi doğrular nitelikteki açıklamada şu satırlara yer verildi: "14.03.2019 tarihli gazetenizde yer alan "Şişli Belediyesi'nde makam odasına haciz" başlıklı haber ile ilgili açıklamamızdır: Haberde bahsi geçen kurum olan Taş Yapı A.Ş. firmasıyla 2012, 2013 yıllarına ait inşaat harçlarından ve hesaplama yönteminden kaynaklanan bir anlaşmazlık söz konusudur. Anılan firmasının yasal temsilcileri ile görüşmeler devam etmekte olup, en kısa sürede uzlaşı sağlanacaktır."

Şişli Belediyesi’nde makam odasına haciz!

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Şişli Belediyesi’nden haciz açıklaması!
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