Şişli Belediyesi’nde makam odasına haciz!

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Şişli Belediyesi, Taşyapı İnşaat A.Ş.'ye olan yarım milyonluk borcunu ödemeyince belediyeye içre geldi. Makam masası ve koltuğu ile binadaki 20 bilgisayara haciz konuldu.7 Mart günü saat 11:00 sıralarında Şişli Belediyesi'nde yaşanan haciz olayında belediye başkan yardımcısı makam koltuğu ve masası, 4'lü misafir koltuğu ve sehpası, makam arkasındaki dosya dolabıyla birlikte masa üstünde bulunan dizüstü bilgisayar haczedildi.Haciz devam ederken, belediyenin çalışanlarının 20 adet masaüstü bilgisayara el konuldu. Resmi kurum olan belediyenin haczedilen gayrimenkulleri, kamu hizmetini aksatmamak adına başkan yardımcısı Mehmet Çakal'a, 'Yediemin' sıfatıyla teslim edildi. Belediye veznesindeki 50 bin liraya el konularak haciz 14.00 sıralarında sonlandırıldı.