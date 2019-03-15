1. Murad'ı sırtından bıçaklayan Miloş Obiliç kimdir

Miloş Obiliç, Sırp Despotu Lazar'ın damadıdır.

I. Murat geleneksel olarak savaş alanının dolaşırken Sırp Despotu Lazar'ın damadı olan yaralı Miloş'un hançerine hedef olmuş; otağına götürülmüş; ama kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

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ŞARJÖRÜNDEKİ YAZILAR DİKKAT ÇEKTİ

Saldırganın şarjörlerinden birinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç yazması dikkat çekti. Miloş Obiliç, Kosova Savaşı'nda Sultan Murat'ı şehit eden Sırp olarak biliniyor.

Saldırganın silahlarının üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlerinin yer aldığı görüldü. Saldırganın silahı üzerinde yazılanlar arasında Miloş Obiliç de var.





OSMANLI PADİŞAHINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

Miloş Obiliç, Kosova'nın başkenti Priştine çevresindeki Sırp Belediyesi Graçanitsa'da, 1389 Kosova Meydan Muharebesi'nden sonra savaş alanını gezen Sultan Murad Hüdavendigar'ı sırtından hançerleyerek şehit etti.

Kosova Savaşı, 10 Ağustos 1389'da yapılır. 60 bin kişilik Osmanlı ordusu 8 saat içinde 200 bin kişilik düşman ordusunu tam bir bozguna uğratır. Savaş sonrasında Sultan Murad galibiyet şükrânesi olarak, savaş meydanını dolaşıp otağına gelirken, yaralı Sırp Miloş Obiliç tarafından, zehirli hançerle şehit edilir.

Padişahın cesedi tahnid (ölüyü bozulmaması için belirli formül dahilinde ilaçlama) edilerek, Bursa Çekirge'deki türbesine defnedilir. İç organları ise vefat ettiği yerde, oğlu Yıldırım Bayezıd tarafından inşa edilen türbeye gömülür. Türbe farklı dönemlerde, değişik onarımlardan geçer.1848 yılında türbe esaslı bir şekilde onarılır ve Sultan Abdülmecid'in bir beratı ile Hacı Ali 300 kuruş maaşla türbedar olarak atanır. Türbenin son restorasyonu ise 2005 yılında gerçekleştirilir.

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MİLOŞ'UN HEYKELİNİ DİKTİLER

Sırplar, 1389 yılında Murad Hüdavendigar'ı sırtından bıçaklayan Miloş Obiliç'in heyekelini diktiler.

Graçanitsa Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Branimir Stojanoviç'in talebi üzerine kasabanın merkezinde Miloş Obiliç heykelinin dikilmesini daha önce karara bağladıklarını, bugün de heykeli diktiklerini açıkladı. Belediye Başkanı Branimir Stojanoviç, "Bu anıtın dikilmesi, Graçanitsa Belediyesi'nin Sırbistan'a ait olduğunun göstergesidir" dedi.



