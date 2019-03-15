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'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış

'da 2 camiye yapılan hain saldırıya ilişkin son dakika detayalar ortaya çıkıyor. Saldırgan camiye saldırı gerçekleştirmeden önce 74 sayfalık bir manifesto yayınlamış ve bu metinde dünyanın başka yerlerinde müslümanlara yönelik saldırılarda bulunmaya devam edeceğini iddia etti. Katliamcı, manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor. İşte hain saldırıyı gerçekleştiren saldırganın hakkında yazdıkları...

Giriş Tarihi: 15.03.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 11:30
Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış

'da 2 ayrı camide cuma namazı kılmak için bir araya gelen müslümanlara karşı gerçekleştirilen saldırının ardından şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Katliamcının kendi YouTube sayfasından 74 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı. Katliamcının saldırıyı 2 yıl önce planladığı belirtilen saldırı hakkındaki detaylar kan dondurdu. Yayınladığı manifestoda hakkında tehditler savuran saldırgan ilahında Sultan Murat ayrıntısı...

Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış

Saldırganlardan biri, İskoç bir aileden gelen, Avustralya'da doğan 28 yaşındaki Brenton Tarrant.

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Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış

5 yarı otomatik silahla birlikte yolculuk yapan saldırgan, bir yandan da müzik dinlerken görülüyor.

Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde yorumlar da yapılıyor.

Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış

Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor.

Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış

Saldırıyı 2 yıl önce planlayan Tarrant'ın, katliam öncesinde Twitter hesabından bir manifesto yayınlamış.

Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış

Tarrant, manifestosunda 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Breivik'ten ilham aldığını yazmış.

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