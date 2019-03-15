Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış

Yeni Zelanda'da 2 ayrı camide cuma namazı kılmak için bir araya gelen müslümanlara karşı gerçekleştirilen saldırının ardından şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Katliamcının kendi YouTube sayfasından 74 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı. Katliamcının saldırıyı 2 yıl önce planladığı belirtilen saldırı hakkındaki detaylar kan dondurdu. Yayınladığı manifestoda Türkler hakkında tehditler savuran saldırgan ilahında Sultan Murat ayrıntısı...