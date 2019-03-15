Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış
Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış
Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan hain saldırıya ilişkin son dakika detayalar ortaya çıkıyor. Saldırgan camiye saldırı gerçekleştirmeden önce 74 sayfalık bir manifesto yayınlamış ve bu metinde dünyanın başka yerlerinde müslümanlara yönelik saldırılarda bulunmaya devam edeceğini iddia etti. Katliamcı, manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor. İşte hain saldırıyı gerçekleştiren saldırganın Türkler hakkında yazdıkları...
Giriş Tarihi: 15.03.2019
10:51
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019
11:30