Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelenda'daki hain saldırı ile ilgili flaş mesaj! "Ülkemizi ve şahsımı da hedef alan katilin..."

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun veda töreninde Yeni Zelenda'daki hain cami saldırısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırı hakkında canlı yayında açıklama!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ÜLKEMİ VE ŞAHSIMI DA HEDEF ALAN KATİLİN TEMSİL ETTİĞİ ANLAYIŞ...

Başkan Erdoğan, Yeni Zelenda'da yaşanan müslümanlara yönelik katliam ile ilgili olarak, "Ülkemizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır. Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum." dedi.

İSLAM DÜŞMANLIĞI KATLİAM BOYUTUNA ULAŞMIŞTIR

Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır

"TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'da 2 camide yapılan katliam ile ilgili açıklama!

"BU IRKÇILIĞIN VE İSLAM KARŞITLIĞININ GÖSTERGESİDİR"

Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hakkında, "Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur." dedi.