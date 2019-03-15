17-25 Aralık öncesi parasını garantiye aldı

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FETÖ'YE bağlı savcı ve polislerce 17 -25 Aralık 2013 darbe girişimlerinin baş aktörlerinden özel yetkili savcı Muammer Akkaş'ın bir skandalı daha ortaya çıktı. 25 Aralık'ta dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da arasında olduğu çoğu işadamı 96 kişi hakkında gözaltı kararı veren Akkaş'ın 17 Aralık darbe girişinin gerçekleştirilmesinden bir gün önce, ağabeyi Recep Akkaş ile birlikte borsadaki tüm hisselerini satıp zarar etmemek üzere birikimlerini güvenceye aldığı anlaşıldı. Akkaş'ın bankadaki ve portföyündeki payların tamamını satarak menfaat sağladığı belirtildi. Skandal 17-25 Aralık döneminde Türkiye'nin sermaye piyasasında nasıl bir değişim olduğunu ortaya koyabilmek için Borsa İstanbul (BIST) denetleme kurulu tarafından yapılan incelemede ortaya çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu'nca durum Hâkimler ve Savcılar Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ihbar edildi. Akkaş ve ağabeyi hakkında İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Ercan Devrim tarafından dava açıldı. İddianamede, Akkaş'ın iş, meslek ve görevinin icrası sırasında edinmiş olduğu içsel bilgiyi menfaatine kullanarak zararını bertaraf ettiği, ağabeyinin de 'ikinci içten öğrenenler' grubuna dahil olarak bu suçu işlediği anlatıldı. Ağabey Akkaş suçlamaları reddetti. Akkaş kardeşlerle kendilerine yardımcı olduğu belirlenen kiracıları Önder Sarıtaş, "6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet"ten 5'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.FETÖ'DEN Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Ekin isimli şüphelinin 1 adet kalem pile sarılmış bir şekilde hazırladığı not, infaz koruma memuru tarafından bulundu. Notta FETÖ üyelerinin örgütsel motivasyonlarını üst düzeyde tutabilmek için birbirlerine gördükleri rüyaları anlattıkları görüldü. Notta şu ifadeler yer aldı: "Yeise düşmeyin tevekküle ihtiyaç var...Yakında mahkemelerden yazı gelecek, tahliyeler başlayacak. "