Yeni Zelanda'daki saldırı akıllara FETÖ elebaşının skandal sözlerini getirdi

Yeni Zelanda'da camii cemaatine yönelik gerçekleştirilen ve bir Hrıstiyan teröristin Müslümanları katlettiği saldırının ardından teröristin silahının üzerine bıraktığı not ve mesajların yankıları da sürüyor. "Türkiye'yi işgal etmek, Ayasofya'nın minarelerini yıkmak, bütün Türkleri öldürmek" gibi mesajların bulunduğu silahın üzerinde Osmanlı, Türkler ve Müslümanlık adeta hedef tahtasına konulmuş ve bir işgal hayali portresi çıkarılmıştı.

AKILLARA FETÖ ELEBAŞININ ALÇAK SÖZLERİ GELDİ

Bu terör saldırısı ve içerdiği mesajlar akıllara 15 Temmuz işgal girişiminin baş aktörü Fetullah Gülen'in ülkenin haçlılar tarafından işgaline bakışıyla ilgili söylediği alçak sözleri akıllara getirdi. Gülen sözde sohbet olarak adlandırdığı örgüt toplantısında tarihteki onlarca örneğe rağmen "Haçlının ülkenizi işgal etmesi o kadar da tehlikeli değildir. Onlar sizin kadınınıza, kızınıza ilişmezler. mabedlerinize ilişmezler" demişti.

Kendisi de ülkemizi işgal etmeye çalışan terör örgütü liderinin bu sözleri bugün gerçekleşen saldırı ve içerdiği mesajlar ile daha da ibret verici bir hal aldı.

İşte FETÖ elebaşının o skandal sözleri;

FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı işgalini öve öve bitiremediği anlar!

YENİ ZELANDA CANİSİNİN SİLAHININ ÜZERİNDEKİ TÜRKİYE VE İSLAM KARŞITI MESAJLAR

YENİ ZELANDA'DA CAMİYE SALDIRI VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI!