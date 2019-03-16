Başaramayacaklar

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin AB müzakerelerinin askıya alınmasının istendiği yıllık AP raporunu değerlendirirken, "Avrupa Parlamentosu'nun çürük ve hükümsüz kararını duydunuz. Bize aba altından sopa gösteriyorlar. İstiyorlar ki, Sevr şartlarına ricat edelim. Türk Milletini asla yenemeyecekler" dedi. Bahçeli, Zonguldak'ta düzenlenen mitingde şunları söyledi:Tarihten silinmemek için beka diyoruz. Eğer beka yoksa, bağımsızlık yoksa, milli varlık zillete düşmüşse ne madenin, ne de çıkarılacak kömürün hiçbir önemi de yoktur. Avrupa Parlamentosu'nun çürük ve hükümsüz kararını eminim ki duydunuz. AB müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmişler. Bize parmak sallıyorlar. Bize aba altından sopa gösteriyorlar. Aslında istiyorlar ki, bölünelim. İstiyorlar ki, Sevr şartlarına ricat edelim. Hedefliyorlar ki, Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma! Türk Milletini asla yenemeyecekler. Bu milleti geçemezler, Türkiye'yi yıkamazlar.Yeni Hükümet sistemi Türkiye'nin geleceğidir. Bu itibarla iyice kökleşip devlet yönetimindeki aksak ve gedikleri tedavi ve telafisi elzem ve acil bir ihtiyaçtır. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında çelişki yaşanmamalıdır. Eğer yaşanırsa devlet zayıflayacak, milli irade zaafa uğrayacaktır. İşte bu sebeple 31 Mart seçimleri bekamızın seçimidir. Zillet İttifakını oluşturan partiler bunu görmüyor, bunu anlamıyor. Türk milletinin varoluş mücadelesine riayet göstermiyorlar. Çünkü aldıkları talimat budur.CHP'nin neresi Aziz Atatürk'e benziyor? Kılıçdaroğlu kulağına ne fısıldanmışsa onu söylüyor. Kılıçdaroğlu daha YPG'nin bize saldıracağına inanmıyor. Ayıptır, günahtır, yazıktır, CHP'ye gönül verenlere hakarettir. Zillet İttifakı Türkiye'nin karşısındaki çetedir. Vakti geldiğinde mutlaka sandıkta milletimize hesap vereceklerdir.