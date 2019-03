Beril Dedeoğlu’na veda

BUGÜN NELER OLDU

Beyinkanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün 58 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. Dedeoğlu için ilk tören öğretim görevlisi olarak görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nde yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tören öncesi Dedeoğlu'nun yakınlarına taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan, törende gözyaşlarına boğulan Dedeoğlu'nun kayınvalidesinin elini öperek teselli etti. İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın okuduğu duanın ardından, Dedeoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Camisi'ne götürüldü. Dedeoğlu'nun cenazesi Edirnekapı mezarlığına defnedildi. Törende Erdogan'dan sonra konuşma yapan Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak "Beril Hocamız, genç yaşta beklenmedik şekilde aramızda ayrıldı. Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yükseköğretim camiasına baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Türkmen ise "Meslek hayatının zirvesinde, devlet hizmetinin en saygın konumunda ve aile yaşamının en mutlu döneminde, yeni doğan torunu Hila'yı büyütmeye başlamışken aramızdan ayrıldı. Kısacık ömründe çevrene ışık saçtın. Bizim için o ışık hiç sönmeyecek" diye konuştu. Beril Dedeoğlu'nun kardeşi Ali Gümüş de "12 yaşında babam 'Ablan Galatasaray'a gidiyor' dediği zaman futbolcu olacak zannetmiştim. Abla dedim; 'Fatih Terim'i görürsen imza alır mısın?' Onu bu şekilde buradan çıkaracağımız hiç aklıma gelmezdi. O benim ablamdı, annemdi,arkadaşımdı" dedi.ErdoğanBeril Dedeoğlu için düzenlenen törende yaptığı konuşmada "Yakınlarına, akademi dünyamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her ilim insanımızın bizim dünyamızda yeri doldurulamaz bir boşluk bırakıyor. Halil İnalcık, Kemal Karpat gibi her biri kendi alanında gerçekten çok çok önemli isimleri ardı ardına darı bekaya uğurladık. Bugün de Beril Dedeoğlu'nun vefatı vesilesiyle bir aradayız. Beril hocamız, bakan, rektör, YÖK üyesi, Cumhurbaşkanlığı Kurul Üyesi sıfatlarıyla uzun zamandır birlikte çalıştığım bir mesai arkadaşımdı. Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur. Uluslararası ilişkiler arasında yerli ve milli bakış açısıyla yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu aydınlatmıştır. Hocamızı genç denilebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halbuki bizim yapmayı planladığımız daha çok çalışmamız vardı. Eminim kendisinin zihninde planı hazır olan daha çok çalışması, projesi, eser taslağı bulunuyordu. İnşallah onun bıraktığı yerden öğrencileri, çalışmalarını devralacak ve nihayete erdireceklerdir. İlim dünyamızdan kayan bir yıldız olarak gördüğüm hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve akademi dünyasına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.