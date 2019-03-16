Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'da önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;- Sizlerin buradaki varlığı Yeni Zelanda'daki teröristi bile rahatsız etmiş.- (Yeni Zelanda'da cami terörü) Katliamda kullandığı silahı tüm Türk ve Müslüman düşmanlarının isimleri ile süslemiş- Yeni Zelanda'dan, bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Kuru kuruya bir müddet yatsın, çıksın olmaz böyle bir şey. 49 insanı katletti bunun hesabının sorulması lazım- Yeni Zelanda mesajları ilk değildir. Gezi'de de yazıldı bunlarBaşkan Erdoğan, Ayasofya mesajı: Biz ne zaman, neyin yapılacağını çok iyi biliyoruz. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah

AHaber CANLI YAYIN