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Erdoğan'dan 'da önemli açıklamalar

'da halka hitap ediyor.

Giriş Tarihi: 16.3.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'da önemli açıklamalar
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Sizlerin buradaki varlığı Yeni Zelanda'daki teröristi bile rahatsız etmiş.

- (Yeni Zelanda'da cami terörü) Katliamda kullandığı silahı tüm Türk ve Müslüman düşmanlarının isimleri ile süslemiş

- Yeni Zelanda'dan, bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Kuru kuruya bir müddet yatsın, çıksın olmaz böyle bir şey. 49 insanı katletti bunun hesabının sorulması lazım

- Yeni Zelanda mesajları ilk değildir. Gezi'de de yazıldı bunlar

Başkan Erdoğan, Ayasofya mesajı: Biz ne zaman, neyin yapılacağını çok iyi biliyoruz. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'da önemli açıklamalar
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