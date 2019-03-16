Hain yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan'da durdurulan MİT TIR'ları olayına karışan firari "Ali" kod adlı Mustafa İlhan'ı (37), memleketi Ordu'daki bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Hatay'a getirien İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Sorgusunda FETÖ/PDY üyeliğini kabul eden İlhan, Kırıkhan'da durdurulan MİT TIR'larını kendisinin ihbar ettiği, Hatay'da jandarmadan sorumlu "mahrem imam" olduğu itirafında bulundu. İlhan'ın itirafları şöyle:Darbe girişimi sonrası öğretmenlik görevimden ihraç edildim.FETÖ'yle 1998'de gittiğim dershanede tanıştım.Mahrem imam olarak örgüt üyeleriyle çeşitli oyun programları üzerinden iletişim kurdum.Sorumluluğumdaki askerlerle pastane veya parklarda görüştüm.Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye illerinin jandarma bölge imamı "Halil Müdür" kod isimli kişi benim üstüm konumunda bulunuyordu.İlhan'ın itiraflarına göre Kırıkhan'daki MİT TIR'ları ile ilgili ihbarını kendisi yaptı. Talimatı ise bir gün önce "Halil Müdür" kod adlı "amirinden" aldı. İhbarın "PKK'ya ait silah TIR'ları" şeklinde yapıldığını söyleyen İlhan, ihbarı nasıl yapacağını da bu kişinin talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiğini anlattı:Halil Müdür bana 'Ancak ihbarı benim söylediğim şekilde yapacaksın, ihbarı senin yaptığının belli olmaması lazım' dedi. Telefonda, 'Söylediklerimi iyi dinle, bir daha tekrar etmeyeceğim' dedi. Bana 'Güneş gözlüğünü gözüne takacaksın, telefonunu yanında götürmeyeceksin, evde bırakacaksın, kendi aracınla gitmeyeceksin, dolmuşla gideceksin, Habib-i Neccar Camisi'nin orada, köşede telefon kulübesi var, buradan arayabilirsin' şeklinde şeyler söyledi" dedi. Ben de ihbarı yaptım. 156 Jandarmayı arayarak konuştuğumuz gibi söyledim.İlhan, "Halil Müdür" kod adlı "amirinin" tarif ettiği adresteki telefon kulübesini bulamayınca ihbarı Saray Caddesi'nde bahis oynatılan bir iş yerinden 156'yı arayarak yaptığını söyledi. İlhan"Ben bu talimatı 'Halil Müdür' kod isimli FETÖ mensubundan almıştım. Adana'daki olayla ilgili bilgim yoktur" dedi. İlhan, Çay bahçesindeki arkadaşlarının yanına döndüğünde "Halil Müdür" kod isimli şahsın kendisini aradığını, onun talimatları doğrultusunda, haberleşmede kullanılan ve yine bu kişi tarafından verilen tuşlu telefonu Asi Nehri'ne attığını anlattı.