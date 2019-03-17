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Başkan Erdoğan: Burada Kürdistan yok! Defol Irak'ın kuzeyine!

Başkan Cumhur İttifakının İzmir mitigninde önemli açıklamalarda bulundu. bölgesine Kürdistan diyerek Kürt vatandaşları istismar etme provokasyonuna giren HDP eş başkanı 'ye Gündoğdu Meydanından cevap veren Erdoğan "Burada Kürdistan yok. Çok meraklı isen Irak'ın kuzeyinde var. Oraya defol" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 17.3.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 17.3.2019 16:05
Başkan Erdoğan: Burada Kürdistan yok! Defol Irak'ın kuzeyine!

DEFOL GİT IRAK'IN KUZEYİNDEKİ KÜRDİSTAN'DA YAŞA

Şimbi bu adam (Sezai Temelli) Kürt bile değil. Kürdistan diyor. Şimdi ben söylüyorum. Kürdistan diye bir yer benim ülkemde var mı? Güneydoğu var, Orta Anadolu var. Ege var Marmara var. Ama Kürdistan yok. Ey Sezai sen Kürdistan istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var oraya defol orada yaşa. Şimdi ben Kürt kardeşlerimize söylüyorum bunlar ülkemizi bölmeye çalışıyorlar.

Başkan Erdoğan, Sezai Temelli'ye: Defol git Irak'taki Kürdistan'da yaşa!

31 MART EN GÜZEL CEVAP OLACAK

Bunlara en güzel cevap nedir? İzmir'de kaybettirmektir. 31 Mart'ta en güzel cevabı vermeye var mıyız? İmamoğlu da bilecek ki diyor, Ankara'da Mansur bilecek ki Kürtlerin oyunu almadan seçim alamazlar diyor. Laflara bak ya. Bu sayın Bahçeli'nin de söylediği gibi bir beka mücadelesinin adıdır. Biz bu mücadeleyi kazanacağız inşaAllah.

Başkan Erdoğan İzmir'de konuştu: Müjde üstüne müjde verdi

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Başkan Erdoğan: Burada Kürdistan yok! Defol Irak'ın kuzeyine!
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