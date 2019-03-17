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Ekşi sözlük canisi tutuklandı

Ekşi Sözlük adlı internet sitesinde yazdığı mesajda, Türkiye'deki Müslümanların 'daki gibi öldürülmesi gerektiğini savunan ekşi sözlük yazarı tutuklandı. Kamuoyu şimdi bu soruları merak ediyor: Ekşi Sözlük’te hala yayınlanmaya devam eden binlerce nefret söylemi ne olacak? Toplumun kutsal değerlerine galiz bir şekilde hakaret etmeyi yayın politikası haline getiren Ekşi Sözlük’ün arkasında kimler var? Toplumun sinir uçlarına saldırarak kutuplaştırmaya ve kaos yaratmaya çalışan bu internet sitesini kimler reklamları ile finanse ediyor?

Giriş Tarihi: 17.3.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.3.2019 16:29
Ekşi sözlük canisi tutuklandı

Katliam görüntülerine ilişkin açılan başlığın altına, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizleseydi diye iç geçirdim" diye yazan ve milyonların tepkisini çeken Ekşi Sözlük kullanıcısının isminin Atilla Alataş olduğu öğrenildi.

Yeni Zelanda'daki saldıryı öven Ekşi Sözlük yazarı bulunarak tutuklandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Alataş'ı dün polis ekipleri gözaltına aldı. 'Mukemmeligindayanilmazhafifligi' rumuzuyla caniliği öven paylaşımı sonrası milyonlarca kişi, mesajı yazanın tespit edilmesi ve hakkında soruşturma açılmasını istemişti. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kimliği ve adresi tespit edilen Alataş, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalandı. Alataş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİĞERLERİ NE OLACAK?

Müslümanlara yönelik nefret söyleminin odağı haline gelen Ekşi Sözlük sitesi, toplumda oluşan infial sonrası sözkonusu mesajı apartopar silmek zorunda kalmıştı. İnternet sitesi yetkilileri, nefret mesajının atıldığı hesabın 'IP' numarasını yetkililerden gizlemeye uğraş vermiş, sitenin merkezine gelen polis ekiplerine de zorluk çıkarmıştı. Yaşananlar üzerine soruşturmayı yürüten savcının Ekşi Sözlük binasına bizzat gittiği ve işlemlerin böylelikle yapılabildiği öğrenildi. Sözkonusu sitenin sahibi Sedat Kapanoğlu, vatandaşlık aldığı ABD'de yaşıyor. Tutuklanan Alataş'ın mesajına benzer şekilde paylaşım yapan diğer kullanıcılara yönelik gözaltı işlemi olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

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Ekşi sözlük canisi tutuklandı
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