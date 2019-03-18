Başkan Erdoğan canlı yayında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayında gazetecilerin sorularını sorularını yanıtlıyor..

Konuşmadan satır başları

YENİ ZELANDA'DAKİ MÜSLÜMANLARA TERÖR SALDIRISI

Bu olay bireysel değil, örgütlü bir olaydır. 50 insan ibadet esnasındayken şehit ediliyor. Bizim ülkemizde biz böyle şeylere müsaade etmedik. Her türlü tedbiri aldık.

50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi Bu kabul edilebilir mi?

Bu olayda Avrupa'nın sesi çıktı mı Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor.

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