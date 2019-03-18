O PKK'lı polis katili çıktı

Tekirdağ Kapalı Cezaevinde ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Zülküf Gezen'in koğuşun banyosunda çamaşır ipiyle kendisi asarak intihar ettiği ATK raporuyla kesinleşti. Diyarbakır'a getirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında defnedilen Gezen'in 10 Ekim 2007 tarihinde Diyarbakır'ın Sur İlçesinde Mehmet Mazhar Toptancı'ya ait terzi dükkânına el bombalı saldırıda bulunarak Hasan Hüseyin Özdemir (34) adlı polisi şehit edip, İsmail Üzümcü, Mehmet Mazhar Toptancı, Hasan Hüseyin Polat, Mazlum Murat Temel ve Güzel Ökmen'in yaraladığı ortaya çıktı. Zülküf Gezen'in, PKK terör örgütünün Diyarbakır kırsal sorumlusu Engin Çatak ile Seyfettin Işık'ın talimatıyla bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği, saldırı öncesi emekli emniyet bekçisi olan Mehmet Mazhar Toptancı'ya ait terzi dükkânında keşif yaptığı, polislerin burada sıklıkla uğrayıp çay içtiklerini tespit ettikten sonra buraya yönelik saldırı yapma kararı aldığı bildirildi.







HALASININ EVİNDE GİZLENDİ

Gezen'in üzerinde taşıdığı F1 savunma tipi el bombasının pimini çekerek terzi dükkânının içine doğru yuvarladığı, 'Çıt' sesini duyan polis Arif Çakır'ın dikiş makinesi pedalının altında bombayı görmesiyle, 'El bombası' diye bağırdığı esnada patlama meydana geldiği, polis Hasan Hüseyin Özdemir'in boyun, kalp ve karaciğerine isabet eden şarapnel parçalarıyla şehit olduğu, 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Olaydan sonra kaçan Zülküf Gezen'in başına taktığı şapkayı çöpe attıktan sonra halasının evinde gizlendiği, sabaha karşı, görgü tanıklarının teşhis ettiği elbiseleriyle yakalandığı, evin çatısındaki güvercin kümesindeki aramada da ayrıca parça ve basınç etkili 1 adet Rus yapımı F1 tipi savunma el bombasının ele geçirildiği öğrenildi.







12 YILDAN BERİ HÜKÜMLÜ



Zülküf Gezen'in ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı, 5 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından da 104 yıl hapisle cezalandırıldığı öğrenildi. Sanığın cezasının Yargıtay tarafından onanması nedeniyle 12 yıldan beri hükümlü olarak cezasını Tekirdağ Cezaevinde çektiği bildirildi.



