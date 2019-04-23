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itiraf etti: Parti politikaları ile ayrışmıyor!

Skandal paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İstanbul İl Başkanı , katıldığı bir televizyon programında, "Bu saatte ezan okumak sureti ile kalkışma yapanlara ne dicez ne yapıcaz" "İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" gibi skandal açıklamaları için parti politikaları ile ayrışmıyor itirafında bulundu.

Giriş Tarihi: 23.4.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 17:34 ABONE OL
Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: Parti politikaları ile ayrışmıyor!

Yaptığı skandal paylaşımlarla çokça gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni bir itiraf geldi.

Kaftancıoğlu, bir televizyon programında kendisine hatırlatılan skandal sosyal medya paylaşımlarına ilişkin "Parti politikaları ile ayrışmıyor" ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu bu açıklaması ile CHP'nin dine bakışını bir kez daha göstermiş oldu.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'dan "Paylaşımlarım parti politikalarıyla çelişmiyor" itirafı!

Kaftancıoğlu sosyal medya üzerinden "Bu saatte ezan okumak sureti ile kalkışma yapanlara ne dicez ne yapıcaz" "İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamaları;

24 NİSAN 2013'TE SKANDAL BİR PAYLAŞIM DAHA YAPMIŞTI!

Her fırsatta Türkiye'ye ve İslamiyet'e saldıran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımlarından biri de 24 Nisan 2013'te yaptığı ve sözde Ermeni soykırımına atıfta bulunduğu şu paylaşımı;

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Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: Parti politikaları ile ayrışmıyor!
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