Video Haber Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı | Video

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı | Video

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı | Video
23.04.2020 | 17:23
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Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Vanan Kaftancıoğlu hakkında; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçu ve suçluyu övme, suça teşvik' suçlarında soruşturma başlatıldı.

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