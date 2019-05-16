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2 yıldır 'den aranan çift, gaybubet evinde yakalandı

'da / soruşturması kapsamında haklarında 2 yıldır yakalama kararı bulunan R.Ö. ve eşi G.Ö., saklandıkları 'gaybubet' evinde yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 14:30
2 yıldır FETÖ'den aranan çift, gaybubet evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan R.Ö. ve karısı G.Ö.'nün, Çukurova ilçesinde olduklarını saptadı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan çiftin, 2 yıl boyunca 'gaybubet' evinde saklandığı saptandı. Üzerlerinden sahte kimlik çıkan R.Ö ve G.Ö.'nün Mersin ve Adana'dan sorumlu sözde bölge imamı oldukları ifade edildi.

Çift, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Mersin'e gönderildi.

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2 yıldır FETÖ'den aranan çift, gaybubet evinde yakalandı
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